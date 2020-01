Lotteria Italia, dove è stato venduto il biglietto da 5 milioni di euro: il video

"Speso passi a salutare e di sapere chi è. Non voglio neppure un caffè, però un abbraccio ce lo dobbiamo". Federico Ferro gestisce insieme alla sorella la ricevitoria che ha venduto il biglietto da 5 milioni di euro della Lotterina Italia vinto nel capoluogo piemontese. Questa mattina il locale all'angolo tra via Galvani e via San Donato è stato preso d'assalto da cronisti e clienti abituali, ma del vincitore ancora non c'è traccia.

Lotteria Italia, primo premio a Torino: dove è stato venduto |VIDEO

Impossibile per Ferro ricordarsi a chi ha venduto il biglietto, racconta a TorinoToday. "Pensate solo che ho venduto il biglietto quattro mesi fa. Sicuramente ho venduto il biglietto a settembre, nel secondo ordine che ho effettuato a Lottomatica", spiega. "Spero che sia uno del posto perché è una zona popolare", aggiunge Federico Ferro.