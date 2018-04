Lotto Powerball, vincita surreale: "Non riuscivamo a crederci, siamo andati a dormire"

Vincita record al Lotto. Non il Lotto di casa nostra però, si tratta invece della lotteria New Zealand Powerball, un gioco supplementare offerto con l’estrazione principale del Lotto della Nuova Zelanda. Ebbene, come riferisce il New Zealand Herald, una coppia ha sbancato il montepremi portandosi a casa 8.3 milioni di dollari (quasi cinque milioni di euro).

E pensare che i due non si erano presi neppure la briga di controllare il proprio biglietto: sapevano che il tagliando fortunato era stato acquistato nel Northland, la loro regione, ma erano sicuri (chissà perché) che qualcuno avesse già rivendicato la vincita.

Per fortuna la figlia della coppia, quasi per caso, telefonando alla mamma l’ha convinta a dare un’occhiata al proprio codice perché il fortunato possessore del biglietto non si era ancora fatto vivo.

Lotto, vincita record in Nuova Zelanda

"Dopo aver finito di chiacchierare, mi sono seduta e ho aperto l'App Lotto NZ sul mio telefono", ha raccontato la donna. I numeri hanno iniziato a girare in tondo, per poi allinearsi magicamente in un’unica linea. Incredula, la donna ha chiamato il marito: "Quando anche lui ha controllato il ticket, non riusciva a crederci. Non comprendevamo cosa stesse accadendo".

I due vanno così a letto ancora incerti se la vincita fosse o meno reale. Un dubbio che li ha accompagnati fino al giorno seguente, quando una telefonata alla sede centrale del Lotto NZ ha fugato ogni sospetto. "È stata un'esperienza surreale", ha commentato l’uomo che ha deciso ovviamente di restare anonimo.

Quanto alle lotterie di casa nostra, ecco i numeri dell’ultima estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Sestina vincente del SuperEnalotto

8 28 34 38 47 54

Jolly 7

Superstar 21

Estrazione Lotto 12 aprile 2018

NAZIONALE 80 68 59 69 13 BARI 58 76 68 60 36 CAGLIARI 51 46 84 1 5 FIRENZE 26 6 48 47 32 GENOVA 11 90 3 16 12 MILANO 90 42 67 18 36 NAPOLI 51 73 87 5 64 PALERMO 49 76 71 88 83 ROMA 6 29 33 49 52 TORINO 3 70 51 86 31 VENEZIA 66 70 20 89 84

Numeri 10eLotto

03 06 11 26 29 42 46 48 49 51 58 66 67 68 70 73 76 84 87 90

Numero Oro 58

Doppio Oro 58 76