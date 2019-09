Scompare a Disneyland Paris dopo aver preso l’LSD: ritrovato nudo in strada

Momenti di tensione venerdì sera al parco divertimento Disneyland Paris, dove un turista svizzero di 32 anni è caduto in un laghetto all’interno della struttura, dopo aver assunto insieme alla compagna dell’LSD. A dare l’allarme è stata proprio la donna, quando non ha visto riemergere il 32enne dalle acque. Subito si sono attivate le operazioni di soccorso, con oltre 80 persone mobilitate per le ricerche durante la notte, tra impiegati del parco, poliziotti, unità cinofile e un elicottero dotato di telecamera termica.

L’uomo è stato ritrovato, fuori dal parco, sano e salvo, come racconta Le Parisien. Stava bene, anche se non ricordava nulla di quanto accaduto. I due turisti sono stati accompagnati alla stazione di polizia di Chessy, dove sono stati trattenuti in custodia per uso di stupefacenti e poi rilasciati. Entrambi hanno ammesso di consumare regolarmente droga.

Il racconto dell'uomo che lo ha trovato: "Vagava nudo per strada"

“Stavo tornando a casa all’una di notte quando mi sono ritrovato faccia a faccia con un uomo nudo”, ha raccontato Benoit, l’uomo che ha ritrovato il turista scomparso, a circa due chilometri dal parco dove erano in corso le ricerche. “Stava camminando in mezzo alla strada, completamente nudo e senza scarpe. Mi sono fermato, sono sceso dalla macchina e gli sono andato incontro. Volevo sapere cosa faceva lì quell’uomo nudo a 300 metri da casa mia”, ha detto a Le Parisien. Benoit ha aiutato il turista, che non ricordava nulla di quello che era successo dopo che si era immerso nel laghetto, gli ha dato qualcosa per coprirsi e lo ha riportato al parco.