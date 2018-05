Il dramma di Luana e Rodrigo: muoiono in un incidente il giorno prima del matrimonio

Una giovane coppia è morta in un incidente stradale poche ore prima della cerimonia che li avrebbe proclamati marito e moglie.

E' la tragica storia di Luana Alves, 36 anni, e Rodrigo Nogueira, 31 anni, rimasti uccisi in un incidente a Passos, nel sud-est del Brasile, avvenuto la notte prima del matrimonio.

La coppia stava ultimando i preparativi in vista delle nozze quando l'auto su cui viaggiavano si è scontrata contro un'altra macchina durante un sorpasso in autostrada. Luana è morta sul colpo, mentre Rodrigo è spirato qualche ora dopo in ospedale, dove era giunto in condizioni critiche. Luana e Rodrigo erano fidanzati da cinque anni. Lei era un'avvocato, lui un imprenditore.

I funerali si sono svolti nella stessa chiesa di Passos dove si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio, per volere delle famiglie dei due sfortunati giovani.