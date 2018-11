Negli Usa per curare il tumore 'inoperabile': l'ultima speranza per Luca

Per Luca Cardillo la speranza si chiama America. Il giovane aspirante attore, affetto da osteosarcoma, è partito dall'aeroporto di Catania alla volta degli Stati Uniti, dove sarà visitato e operato al Md Anderson Cancer Center di Houston, in Texas, considerato il miglior ospedale per la cura del cancro, specializzato nei tumori agli arti inferiori. L'obiettivo è quello di operarlo e rimuovere il sarcoma senza però amputargli la gamba.

Lo scorso ottobre era stata la sorella di Cardillo, Lidia, a lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per trovare i soldi necessari a portare Luca negli Usa per i trattamenti. A soli 23 anni, Luca è stato colpito da una rara forma di tumore alle ossa, che gli sta rendendo la vita impossibile e gli impedisce di camminare e muovere la gamba destra.

Luca Cardillo e il tumore 'inoperabile': "L'unica speranza è un viaggio in America" | Video Andrea Di Grazia/CataniaToday

Diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da Fiorello ad Alessandro Borghi a Emma Marrone, aveva aderito all'appello di Lidia Cardillo e in tutto sono stati raccolti ben 220mila euro.