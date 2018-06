Luca Congera, scomparso nel nulla: ora si indaga per omicidio

C'è una svolta nelle indagini sulla scomparsa nel nulla di Luca Congera, il 50enne di Quartu di cui da mesi si sono perse le tracce. È stato aperto un fascicolo per omicidio a seguito di un esposto presentato da alcuni familiari.

La sorella Francesca si era rivolta all'avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente dell'associazione Penelope Sardegna. "La prego di aiutarci con tutti i mezzi per scoprire la verità sulla scomparsa di mio fratello e perché non ci si dimentichi di lui".

La scomparsa di Congera

Luca Congera scomparve nel nulla a mtà marzo. Sono state fatte nel tempo varie ipotesi: in un primo momento si pensà che la richiesta della moglie di separarsi, dopo trent'anni di matrimonio, lo avesse spinto ad allontanarsi da casa. C'è stato anche un avvistamento, poche ore dopo la scomparsa, sulla Statale 125: stava camminando sul ciglio della strada. Un'altra segnalazione lo individuava presso una Torretta vicino il lago Simbirizzi di Quartu.

Le novità

Come racconta oggi l'Unione Sarda, i dubbi sono iniziati dopo una telefonata ricevuta dalla madre di Luca e poi raccontata anche in alcuni programmi tv. Una voce anonima avrebbe rivelato che il pescatore era stato preso a pugni, ucciso e poi gettato in un canneto.

A questo si aggiunge anche la testimonianza di alcuni vicini di casa della moglie, ai quali Congera aveva citofonato la sera della scomparsa. Hanno raccontato che l'uomo era visibilmente scosso e che li aveva implorati di chiamare i carabinieri perché lo stavano uccidendo.

Si indaga, e nel mentre non si fermano le ricerche nel territorio comunale di Quartu Sant'Elena.