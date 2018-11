Bimba muore di tumore sei anni dopo la mamma, la lettera straziante del papà: "Addio angelo mio"

Una bimba morta a 11 anni di tumore, la madre morta all'improvviso sei anni prima e un padre rimasto solo a piangere. Una storia straziante quella di Joe Moroney per la figlia Lucy, scomparsa pochi giorni fa, per la quale l'uomo ha voluto scrivere una lettera aperta pubblicata su Facebook.

"Lucy, quando sei nata quasi 11 anni fa, mamma e io (ma soprattutto mamma) abbiamo scelto il nome, sapendo che significava 'luce'. La tua luce è stata sempre luminosa, tesoro mio", ha scritto questo giovane papà inglese, che ha visto morire anche la piccola Ruby, la sorellina di Lucy, a poche ore dalla nascita.

"Ho visto tua madre e tua sorella Ruby esalare l'ultimo respiro sei anni fa. E' stato traumatico e straziante dover vedere anche te nelle stesse condizioni, con nemmeno 16 mesi di tempo per prepararmi alla cosa - ha scritto Joe - Ma per quanto sia stato doloroso, non avrei voluto essere da nessun'altra parte, mia fantastica bambina. Sei stata una figlia da sogno, la perfezione assoluta. Eri preziosa come l'oro, così attenta, bella e pura di cuore. Hai preso da tua madre".

Eri bella dentro e fuori e mi mancherà da morire il tuo sorriso, il tuo fantastico senso dell'umorismo e la tua anima sensibile. Il mondo sarà un posto infinitamente peggiore senza di te, bambina, ma spero che mamma e Ruby si prendano cura di te

Il post di Joe si conclude con il più triste degli addi. "Mi mancherai, bellissima principessa, e mi mancherà il nostro legame speciale. Dormi bene, angelo mio. Ti vogio bene. Papà".

Il post è stato pubblicato sulla pagina Facebook "Lucy Pineapple Fund", nata ad agosto 2017 per raccogliere fondi per aiutare la famiglia di Lucy a pagare le cure e per lavorare per far conoscere il glioma pontino intrinseco diffuso, il raro e aggressivo tumore pediatrico che ha colpito la piccola.