"Mostro di Foligno", per i giudici Luigi Chiatti è ancora pericoloso

E' stato ritenuto ancora "socialmente pericoloso" Luigi Chiatti, il 'mostro di Foligno'. Chiatti, ormai 50enne, negli anni Novanta fu autore di alcuni dei più agghiaccianti delitti della recente storia italiana.

È passato ormai un quarto di secolo dall'uccisione di Simone Allegretti di 5 anni e Lorenzo Paolucci di 12 anni: il serial killer rapiva e seviziava i ragazzini della cittadina umbra. Nel 1994 era stato condannato a due ergastoli in primo grado, ma in appello aveva ottenuto uno sconto di pena a 30 anni di reclusione per seminfermità mentale.

Ora il tribunale di sorveglianza di Cagliari ha prorogato per i prossimi due anni la custodia nella Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza di Capoterra, in Sardegna.

Decisione presa in base alle relazioni di un criminologo e del personale della Rems, tra cui uno psichiatra, che seguono Chiatti nella struttura gestita dalla locale Usl. Una struttura "ad alta sicurezza" dove è costantemente sorvegliato.

Tra due anni una nuova valutazione.