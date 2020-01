Macron in difficoltà nei sondaggi: la riforma delle pensioni gli costa 4 punti

Netto calo della popolarità del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron alle prese con la mobilitazione contro la riforma delle pensioni. Il capo di Stato francese, secondo un sondaggio Ifop-Jdd, pubblicato sul settimanale transalpino 'Journal du Dimanche' ha perso 4 punti a gennaio attestandosi al 30%. Il premier francese, Edouard Philippe, perde 3 punti al 33%.

Le trattative con sindacati e padronati sulla proposta di innalzare l'età pensionabile per alcune categorie di lavoratori inizieranno il 30 gennaio e dureranno tre mesi. Lo ha annunciato due giorni fa il segretario di Stato per le pensioni, Laurent Pietraszewski, dopo che il consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge con la proposta della riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. In questi tre mesi - ha detto Pietraszewsk - le parti avranno tre mesi di tempo su come assicurare che si possa arrivare ad un sistema equilibrato del regime pensionistico entro il 2027.