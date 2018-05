Bimba contesa, il paese si schiera con la madre: "Deve restare con lei"

L'ordinanza del giudice non è interpretabile, parla chiaro: la bambina deve essere portata via. Ma la madre non ci sta.

Quanto sta succedendo a Baressa, piccolo comune in provincia di Oristano, ha attirato l'attenzione dei media locali e non solo.

Gli abitanti sono scesi in piazza contro il tentativo dei carabinieri di portar via la bambina di due anni e mezzo alla mamma dopo che il tribunale aveva dato l’affidamento al padre che si trova a Viterbo.

Stamattina sul posto è giunto anche il leader di Unidos, Mauro Pili, che ha inviato una lettera al ministro Orlando perché intervenga sulla vicenda.

"È inaccettabile - ha dichiarato - che una bambina di due anni e mezzo venga sottratta alla madre e portata a 600 chilometri di distanza dall'altra parte del mare. Quello che sta avvenendo a Baressa in queste ore è semplicemente scandaloso. Non si può intervenire con atti impositivi sulla vita di un minore senza aver tutelato sino in fondo la doppia genitorialità". E annuncia di aver coinvolto "il ministro della Giustizia, di concerto con la presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento per la famiglia perché intervenga immediatamente per evitare che questa vicenda assuma connotati ancora più drammatici".

Dopo la separazione conflittuale tra i due genitori, la madre M.S., 38 anni, ha provato a restare nel Lazio, dove vive l'ex marito, ma non è riuscita a trovare una sistemazione per sé e la sua bambina, vorrebbe che si trasferisse in Sardegna.

Cos'ì ha scelto di violare la legge, barricandosi in casa e chiudendo la porta in faccia a chi voleva portarle via la bambina, con il sostegno di tanti amici, come racconta lei stessa all'Unione Sarda.