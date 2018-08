Mamma chiama i carabinieri: "Fermate mio figlio, è infuriato e sta andando dalla sua ex"

Ha visto il figlio uscire per andare sotto casa dell'ex compagna, agitato e con evidenti intenti minacciosi, e così ha chiamato i carabinieri per farlo fermare. E' successo a Pontedera, nel pisano.

La donna aveva cercato in tutti i modi di dissuadere il figlio, che si trovava in "evidente stato di alterazione psichica", scrive La Nazione, a non andare dall'ex. Poi, per evitare il peggio, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri.

L'uomo, un 34enne insegnante di una scuola a Pisa, è stato fermato dai militari quando è arrivato sotto casa dell'ex a Fornacette, frazione di Calcinaia. I due avevano avuto una relazione finita per decisione della donna. I carabinieri lo stavano aspettando e, non senza difficoltà, sono riusciti alla fine a bloccarlo e a portarlo in caserma a Pontedera, in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

La mattina dopo il 34enne sarebbe dovuto comparire davanti al giudice per il processo per direttissima ma nella notte è stato trasportato in ambulanza al reparto di psichiatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa a seguito di trattamento sanitario obbligatorio resosi necessario in quanto anche in caserma l’uomo non si è calmato e ha continuato a dare in escandescenze.