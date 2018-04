Litiga con il marito e getta la figlia di sei mesi nel fuoco

Tragedia in India. Una donna, al termine di un furiosa lite con il marito, ha gettato la propria figlia di sei mesi nel fuoco. Secondo l'Hinduistan Times, la piccola ha subito ustioni sul 90% del corpo e non è riuscita a sopravvivere. E' successo a Bhubaneswar, nello stato federato di Orissa.

Dopo aver litigato con il marito, la donna - Suna Pingua, 32 anni - ha prima appiccato il fuoco alle proprie vesti, poi ha gettato la bimba nel fuoco.

Udendo le grida della piccola, i vicini sono corsi in casa e l'hanno tratta in salvo, mentre la madre sedeva in un angolo della stanza, in stato di shock. La bimba è stata portata al SCB Medical College and Hospital diCuttack, ma per lei non c''è stato niente da fare.

La polizia ha arrestato la madre della piccola, che ora è accusata di omicidio.