Kennedy, la maledizione infinita: trovato in mare il corpo di Maeve

È stato recuperato il corpo di Maeve Kennedy Townsend McKean, 40 anni, la nipote di Bob Kennedy dispersa in mare nella baia di Chesapeake insieme al figlio Gideon di 8 anni da giovedì scorso.

''Dopo giorni di ricerche che hanno visto coinvolti l'aviazione e la tecnologia sottomarina, le autorità hanno ritrovato la persona scomparsa, Maeve Kennedy Townsend McKean", si legge in una nota della polizia del Maryland.

La squadra di soccorso ha rinvenuto il corpo di McKean a sette metri di profondità, a circa quattro chilometri a sud dalla casa di sua madre a Shady Side, nel Maryland, dove giovedì sera era uscita in canoa insieme al figlio, ancora disperso.

La notizia è solo l’ultima tragedia in ordine di tempo per quella che è considerata dagli americani la maledizione dei Kennedy. Maledizione che cominciò nel 1944 con la morte di Joseph, in un incidente aereo. Diciannove anni dopo John Fitzgerald Kennedy venne assassinato a Dallas. Cinque anni dopo toccò al fratello, Bob, ucciso dopo aver appena vinto le primarie democratiche in California.

In tutto sono però undici i Kennedy segnati dalla tragedia, tragedia che non ha risparmiato i più giovani esponenti della famiglia statunitense

Nell’agosto del 2019 Saoirse Roisin Kennedy Hill, nipote di Robert Francis Kennedy, è stata stroncata a soli vent’anni da un mix di cocktail e stupefacenti.

Nel 2012 Mary Richardson Kennedy, ex moglie di Robert Francis Kennedy Jr., si è suicidata nel giardino della sua villa a Bedford, New York, soccombendo a alcolismo e depressione.

Nel 1999 John Fitzgerald Kennedy Jr. muore assieme alla moglie Caroline e alla cognata Lauren Bessette, all’età di 38 anni, in un incidente aereo. Michael, figlio di Bob, morì nel '97 in un incidente sugli sci

