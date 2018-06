Due mafiosi evasi in due giorni dopo permessi premio, è allarme

Due collaboratori di giustizia, entrambi in passato affiliati alla Sacra Corona Unita, la mafia pugliese, e macchiatisi di reati gravissimi sono evasi in due giorni dal carcere di Torino usufruendo di permessi premio. Dopo quello avvenuto ieri, quando era evaso il 55enne Nicola Di Comite, nelle ultime ore di oggi, mercoledì 27 giugno 2018, è evaso Salvatore Massaro, 50enne, anche lui coinvolto nella morte di un militare della guardia di finanza nel corso di una rapina.

Massaro, la cui condanna sarebbe finita nel 2020, avrebbe dovuto presentarsi nel penitenziario oggi e non lo ha fatto. Ora l'ipotesi è che si sia trattato di un'evasione concordata. Sull'accaduto indaga la polizia penitenziaria.

Osapp: "Se questa non è emergenza come definirla?"

A dare la notizia è l'Osapp, sindacato di polizia penitenziaria, per voce del segretario generale Leo Beneduci che aggiunge: "Se questa non è emergenza non sappiamo come altro definirla visto che, rispetto a tali eventi non risultano particolari reazioni né in sede politica né in sede Istituzionale, come se ciò fosse assolutamente normale e comprensibile in un sistema penitenziario che invece fa acqua da tutte le parti.