Le maglie dei calciatori diventano camici per i bambini in ospedale

Per la maggior parte dei bambini di tutto il mondo i campioni del mondo del calcio sono dei veri e propri idoli, e lo stesso vale per quei piccoli che si trovano ricoverati in ospedale, spesso a dover combattere battaglie ben più dure di una partita di calcio. Per portare loro un sorriso e un po' di forza in più la rivista spagnola Panenka ha lanciato la campagna 'Las batas más fuertes', con cui le magliette dei grandi calciatori sono state trasformate, grazie a qualche ritocco di sartoria, in dei camici da far indossare a questi piccoli grandi combattenti.

La campagna è stata lanciata con un video che mostra le sfide che questi bambini devono affrontare ogni giorno: un filmato emozionale, che motiva la scelta di convertire le maglie in camici, per dare più coraggio e forza a questi piccoli eroi. L'iniziativa è nata nell'ospedale San Rafael di Madrid.

Insieme alla clip postata su Twitter, la redazione della rivista spagnola ha spiegato come è nata questa idea: ''Ogni giorno, negli ospedali, molti bambini giocano una partita molto difficile. Ecco perché abbiamo trasformato le maglie da calcio in camici da ospedale, così per farli sentire più forti''.