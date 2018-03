Avanti e indietro dalla clinica per curare il cancro: riceve 6mila euro di multe

Dura lex, sed lex. A Padova un professionista di 56 anni è stato pizzicato decine di volte dalla Ztl mentre faceva avanti e indietro da una clinica del centro storico. Dopo aver scoperto di essere malato di cancro, per oltre un mese (tra la fine di giugno e l’inizio di agosto dello scorso anno) il 56enne si è recato ogni giorno in una struttura specializzata per ricevere le cure mediche del caso. Il professionista, originario di Vicenza, non si è però accorto di essere entrato per ben 66 volte nella zona a traffico limitato. A suo dire, i cartelli erano poco visibili, come racconta Il Giornale di Vicenza.

La cifra da pagare è notevole: 6mila euro che salvo sorprese il 56enne sarà costretto a sborsare visto che il ricorso presentato è stato respinto dal Giudice di Pace. La contestazione principale, riferita dal professionista, è che i cartelli non erano visibili e che non si accorgeva di entrare nella Ztl. Il risultato è stato di due multe al giorno (all'entrata e poi all'uscita visto che il percorso che faceva lo costringeva a rientrare nella zona vietata). Ora il 56enne sta pensando di ricorrere in Cassazione e di scrivere a Mattarella esponendo il suo caso.