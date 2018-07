Malato di cancro rapinato a Venezia scrive al ladro: "Era il mio ultimo viaggio"

Quella visita a Venezia doveva essere il suo ultimo viaggio per Michael Veley, turista americano malato terminale di cancro. La vacanza però è stata rovinata da un furto, avvenuto su un vaporetto mentre lui e la moglie erano intenti a godersi lo spettacolo della città lagunare. Erano appena arrivati.

Veley ha denunciato il furto subito, poi ha voluto scrivere un biglietto al ladro, come riporta il Corriere del Veneto.

Sono malato di cancro e sto per morire. Questo è il mio ultimo viaggio con mia moglie. So che probabilmente non leggerai questo testo e non te ne importerà neanche nulla. Noi siamo arrivati nella tua bellissima città il 14 luglio, alle 14. Sul vaporetto numero 1 sono diventato la tua prossima vittima. Mi hai lasciato senza soldi e senza carta di credito. Immagina anche solo per un istante quello che questo causa alla tua vittima. Ho pregato di perdonarti e prego per te affinhcé tu ti allontani da questo peccato che ferisce le persone innocenti. Ti perdono