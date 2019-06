Angela Merkel è malata? In Germania è 'caccia alla cartella clinica'

In Germania (e non solo), tutti si interrogano sui presunti problemi di salute manifestati da Angela Merkel, tanto che sui media tedeschi è partita una vera e propria 'corsa' per scoprire di cosa soffra la cancelliera. Il popolare 'Bild' scrive "E' caccia alla cartella medica", alludendo all'interesse suscitato dagli episodi di tremore che hanno colpito la Merkel a fronte del riserbo con cui la vicenda viene seguita dalla diretta interessata.

Come sempre, Merkel si è mostrata serena e non ha mancato di ribadire che sta bene, interpellata dai giornalisti durante il G20 di Osaka, dove il capo del governo tedesco è arrivato poche ore dopo il secondo attacco di tremore, avvenuto durante una cerimonia pubblica in presenza del capo dello stato federale Frank-Walter Steinmeier.

Secondo Bild, "un importante servizio di intelligence occidentale è certo" del fatto che "il problema di salute della cancelliera tedesca sia di ordine neurologico". "È vero? E se sì, come lo sa il servizio di intelligence?", si interroga Bild. "E perché è così importante?", si chiede ancora. Per concludere: "Una cosa è certa: la caccia alla 'cartella medica Merkel' è iniziata!".