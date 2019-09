Operato a un giorno di vita, Alessandro salvato da un intervento unico al mondo

A un solo giorno di vita ha subito un delicatissimo intervento chirurgico al Policlinico di Milano: Alessandro avrà una vita normale grazie ai fantastici professionisti della struttura milanese. Il piccolo aveva una malformazione molto rara, che colpisce un bimbo ogni quattromila. È nato nella notte del 13 agosto, quando i medici notano la grave malformazione ano-rettale che ha fuso insieme parti dell'intestino con le vie urinarie. Un problema come detto rarissimo, che non è purtroppo diagnosticabile con le ecografie di controllo.

La "fortuna" di Alessandro - racconta MilanoToday, è stata quella di nascere nell'ospedale giusto, dove il dottor Ernesto Leva - direttore di chirurgia pediatrica - ha letteralmente inventato un tipo di intervento capace di gestire il caso con un unico intervento chirurgico e con un impatto minore sul decorso post operazione.

La patologia di Alessandro non è ereditaria e ad oggi non se ne conoscono completamente le cause. L'intervento ha permesso di ricostruire l'anatomia della zona separando la via intestinale e la via urinaria, ripristinandone le funzionalità.

"Era Ferragosto - spiega Leva - ma al Policlinico non esistono giorni diversi dagli altri: siamo sempre al servizio dei bambini, con eccellenze sempre pronte". "È una tecnica che ha bisogno di un grande affiatamento tra chirurghi e anestesisti, oltre alla preparazione del paziente prima dell'intervento da parte dei neonatologi - racconta Leva, parlando dello speciale intervento -. In più, data la rarità della malformazione e la complessità dell'operazione, questa tecnica è possibile realizzarla solo con un team dedicato e di grande esperienza che comprende chirurghi pediatrici, neonatologi, anestesisti e personale infermieristico altamente specializzato".