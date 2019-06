Malpensa, a 11 anni con 2 chili di cocaina nello zaino. La bimba non si era accorta di nulla

Traffico internazionale di droga. Questa è l'accusa a cui dovranno rispondere le nove persone arrestate dalla guardia di finanza Milano con un mega blitz che ha coinvolto Milano, Napoli e Terni. A finire in manette sette cittadini peruviani - tra cui cinque donne - e due italiani, mentre altri tre peruviani sono attualmente latitanti e ricercati.

A lasciare sconcertati però è soprattutto il modus operandi usato dai trafficanti per portare la cocaina dal Perù all'Italia. Stando a quanto emerso dalle indagini, i "narcos" avrebbero provato ad effettuare un primo viaggio affidando la coca a due insospettabili corrieri italiani. Un piano che però è naufragato mestamente quando all'aeroporto di Lima, in Perù, gli agenti sudamericani hanno trovato sei chili di cocaina purissima nel loro bagaglio. I narcotrafficanti non si sono dati per vinti e ci hanno riprovato, questa volta facendo a meno di qualsiasi scrupolo.

Malpensa, cocaina nello zaino di una bimba

Il gruppo, stando a quanto accertato dalle fiamme gialle, ha infatti nascosto due chili di cocaina nello zaino di una 11enne che viaggiava come minore non accompagnata per raggiungere sua mamma in Italia. All'arrivo a Malpensa, però, i finanzieri l'hanno fermata e hanno sequestrato la droga, che era nascosta nei telai di immagini sacre e in statuette della Madonna.

Dopo il secondo sequestro, i narcos hanno messo nel mirino la mamma della bimba convinti che la signora avesse recuperato la cocaina e avesse iniziato a venderla in autonomia. Ma la donna in realtà era ignara di tutto e totalmente estranea alla vicenda.

Da quel momento, sempre tenendo sotto controllo la mamma e la piccola per evitare possibili vendette, gli investigatori hanno stretto il cerchio e martedì, con un blitz che ha coinvolto Milano, Napoli e Terni, hanno fermato i narcotrafficanti.

Così i narcos trasportavano la cocaina in Italia, video