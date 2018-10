Maltempo, crolla tratto di ponte a Ovaro. Allerta massima in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia il maltempo fa già i primi danni. A Ovaro, in provincia di Udine, il tratto di strada che permette di attraversare il ponte San Martino è parzialmente crollato.

Il tratto della Regionale 355 che collega Ovaro dalle sue frazioni era sotto osservazione già da 36 ore proprio perché si temeva un suo possibile cedimento vista la portata del torrente e l'azione di erosione esercitata sui margini che lo affiancano. Non sono escluse ovviamente altre possibili frane ma la Protezione Civile ha escluso criticità per la popolazione. Sul posto per monitorare la situazione anche i vigili del fuoco.

Già ieri, proprio a Ovaro, la piena del fiume del fiume Degaro ha provocato l’allagamento di alcune strade. E c’è la massima allerta per quello che potrebbe accadere oggi.

Friuli Venezia Giulia, è di nuovo allerta meteo

Sulle Alpi e Prealpi Carniche, dovrebbero cadere 250-300 mm nell'arco di 12/18 ore, mentre sulla bassa pianura e lungo la costa le piogge saranno intermittenti e più moderate, ma dove lo Scirocco soffierà in serata con raffiche superiori ai 100 km orari sulla costa e 150 km sulla zona montana in quota.

C’è allerta soprattutto per possibili esondazioni di fiumi e torrenti. Il livello del fiume Meduna misurato a Pordenone a Ponte Meduna alle ore 6 è pari a 21.09 metri, stazionario, superiore al livello di primo presidio (21 metri). È attivo il servizio di piena sul Tagliamento. Oggi tutte le scuole della provincia di Pordenone e una parte di quelle in provincia di Udine resterenno chiuse.

I disagi causa maltempo sono stati già pesanti.

• A Fiumicello – Villa Vicentina viene segnalato l’allagamento di un'abitazione;

• A Sagrado si segnala un allagamento di un sottopasso;

• A Pordenone sulla strada provinciale 70 si segnala la chiusura del sottopasso ferroviario per allagamento;

• A San Leonardo si segnalano caduta alberi sulla strada per Drenchia;

Maltempo, la piena del fiume Tagliamento

Pioggia e allagamenti a Ovaro e Val Degano