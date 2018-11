"Fuori, tutti fuori": la precipitosa fuga dal ristorante invaso dall'acqua

PALERMO - Una serata tranquilla si è trasformata nel giro di pochi istanti in un incubo. Attimi di terrore ieri sera al ristorante "La Bottega Siciliana", noto anche come ex Mulinazzo, al confine tra Bolognetta e Villafrati. Il nubifragio che si è abbattuto a partire dal pomeriggio su tutta la provincia ha costretto i commensali, camerieri e altri dipendenti a evacuare in fretta la struttura per mettersi in salvo. A poche ore dalla pubblicazione del drammatico video, sulla pagina Facebook del locale sono arrivate le rassicurazioni: "Vi ringraziamo per la calorosa preoccupazione nei nostri confronti. Fortunatamente stiamo tutti bene, dopo aver preso tanta paura".

Drammatica fuga dal ristorante, il video