La denuncia: "Mamma multata per aver abbracciato il figlio dopo 4 mesi"

Una multa da 400 euro per aver abbracciato il figlio dopo quattro mesi. A verbalizzare la sanzione sono stati i carabinieri, contattati dall'educatrice di una cooperativa di Reggio Emilia. L'episodio, riportato oggi dal "Giornale", è stato denunciato da Elisa Fangareggi, presidente di Time4life, che sta assistendo sul piano legale la donna dopo che il Tribunale, su segnalazione dei servizi sociali, le ha tolto l'affidamento del figlio di nove anni.

Prima che scoppiasse l'epidemia alla donna era concesso di incontrare il figlio un'ora alla settimana. Con il lockdown le visite però si sono interrotte per 4 mesi. Il 9 giugno la mamma ha potuto rivedere finalmente il bambino nel giardino antistante la cooperativa cui sono state appaltate le funzioni di assistenza sociale, "il tutto - spiega Fangareggi - coadiuvato dalla presenza di un’educatrice della stessa Cooperativa".

"Appena inizia l’incontro mamma e bimbo si abbracciano, si baciano, si stringono. A quel punto l’educatrice interviene, pretende il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine e cerca di impedire il contatto tra mamma e figlio; l'educatrice non vuole sentire ragioni e richiede l'intervento immediato dei Carabinieri per interrompere l’incontro e far verbalizzare che i due congiunti, pur essendo in luogo aperto, pur avendo lo stesso sangue nelle vene, non rispettano le distanze di sicurezza".