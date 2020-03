"Mamma di Cristiano Ronaldo ricoverata d'urgenza dopo un ictus"

Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, è stata ricoverata d’urgenza alle 5.30 di questa mattina, martedì 3 marzo, in seguito a un sospetto ictus cerebrale. La donna, 65 anni, si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Doctor Nelio Mendonça di Funchal, città natale del calciatore della Juventus in Portogallo.

La notizia è stata diffusa questa mattina dall'emittente portoghese Tvi. Sulle condizioni della donna c’è il più stretto riserbo: secondo i giornali portoghesi è "stabile e cosciente" e presto sarà sottoposta a nuovi esami. Le sue condizioni, come è normale e necessario in questi casi, andranno monitorate nelle prossime ore. I medici non si pronunceranno però sul suo stato prima di dodici ore, il tempo necessario per capire se l'ictus abbia procurato danni.

La famiglia di Cristiano Ronaldo ha chiesto il rispetto della privacy sullo stato di salute della donna per evitare che l’attenzione pubblica sul ricovero influisca negativamente sulla convalescenza.