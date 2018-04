Mamma e figlia travolte da un'auto: muore bimba di 3 anni

Un grave incidente è avvenuto sulla statale Lucchese all’altezza dell’ex “Zincheria Toscana”, a Santa Lucia di Uzzano (Pistoia), poco dopo le 20,30 di sabato 14 aprile. Un'auto ha travolto una mamma che si trovava insieme alla figlia di 3 anni e mezzo, deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell'investimento.

Sul sito del quotidiano Il Tirreno è stata pubblicata la prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Pescia: “Una famiglia composta da padre, madre e la bimba di tre anni e mezzo si stava accingendo ad attraversare la strada per recarsi da conoscenti a cena. Il padre avrebbe attraversato per primo la strada, in quel punto priva di strisce pedonali. La moglie e la figlia sono rimaste indietro ma un automobilista 72enne alla guida di una Panda si è fermato per consentire loro di attraversare. In quel frangente e sopraggiunta una Chevrolet Cruze guidata da un 23enne che, per cause in corso di accertamento, ha tamponato violentemente la Panda che, spinta in avanti, ha travolto madre e figlia”.

La piccola non ce l'ha fatta, è morta sul colpo dopo lo schianto, rendendo vani i tentativi dei soccorsi. La madre, trasportata in codice rosso al San Jacopo di Pistoia e operata per varie lesioni interne e fratture riportate e ricoverata in prognosi riservata.