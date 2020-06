Mamma e figlio si laureano insieme: "Un'emozione senza precedenti"

Una giornata indimenticabile, speciale, "un'emozione senza precedenti", raccontano oggi. A Foggia mamma e figlio si sono laureati insieme: uno accanto all’altra, gomito a gomito, due pc accesi, le rispettive tesi discusse online in successione prima dell’agognata proclamazione. Al fianco del giovane studente foggiano Gabriele Rosiello c'era mamma Giuseppina, non solo nelle vesti di supporter, ma in quelle di "collega".

Entrambi si sono laureati alla facoltà di Economia, mamma Giuseppina in marketing management (laurea magistrale), Gabriele in economia aziendale. Nel giro di pochi minuti, due corone d’alloro si sono posate sulle loro teste a suggellare una giornata indimenticabile. "Un’emozione senza precedenti. Dopo l’esperienza del lockdown questo evento rappresenta l’inizio di una nuova vita", racconta Gabriele Rosiello.

Un traguardo raggiunto non senza difficoltà: "Il periodo del lockdown è stato difficile anche per noi, ma lo abbiamo affrontato sostenendoci l'un l'altra e realizzando il nostro sogno", spiega mamma Giuseppina. Ora spazio ai festeggiamenti, meritatissimi.

