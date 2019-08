La mamma di Di Maio farà la preside a Pomigliano: "Trasferita come tanti prof"

"Il risiko delle poltrone inguaia Di Maio, ma non la madre: la professoressa Paolina Esposito in un intricato valzer diventa preside di un liceo a Pomigliano, proprio sotto casa". Così titolava due giorni fa Dagospia a proposito del trasferimento ottenuto dalla mamma del capo politico del M5s che dopo quattro anni passati a Volla lavorerà a due passi da casa.

Un trasferimento che ha suscitato più di qualche critica. Ma la diretta interessata non ci sta. "Tanti docenti hanno dei trasferimenti per riavvicinarsi a casa, ma non vedo perché il mio nuovo incarico dovrebbe far notizia" ha spiegato Paolina Esposito in un’intervista al 'Mattino'. Nessun favoritismo dunque. "Non vedo cosa ci sia di strano. Si tratta di normali meccanismi".

Mamma-Di Maio ha avuto poi parole tenere nei confronti del figlio Luigi impegnato in una serrata trattativa con i dem per la formazione del nuovo governo: "Qualsiasi cosa farà mio figlio agli occhi del mio cuore di mamma sarà lo stesso".