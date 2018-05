Mamma morta da settimane, la figlia dormiva a letto con lei

La Polizia di Osimo è intervenuta dopo una segnalazione dei vicini di casa che da tempo non vedevano la donna. Quando gli agenti sono entrati nell'abitazione, hanno trovato una donna di 77 anni che, secondo quanto stabilirà poi il medico legale, era morta da alcune settimane. Almeno venti giorni o forse anche più di un mese, scrive Stefano Pagliarini su AnconaToday.

Ad aprire la porta ai poliziotti è stata la figlia dell’anziana, che ha raccontato agli investigatori come in quelle settimane lei avesse sempre dormito a fianco del corpo di sua madre ormai senza vita. L'ha vegliata per settimane. Sul posto non solo la Polizia osimana, ma anche la sezione della Polizia Scientifica e il medico legale per cercare riscontri oggettivi da comparare con il racconto esposto da parte della figlia dell’anziana morta.

La 77enne era malata da tempo e per gli inquirenti non ci sono elementi che possano far dubitare di una morte naturale.