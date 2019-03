A 38 anni ha già undici figli: "Ma non ci fermiamo qui"

A 38 anni ha già 11 figli e non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Alle 22.04 di mercoledì mamma Claudia ha dato alla luce la sua ultima bambina, la piccola Giuditta. Se in Italia il tasso di fertilità è di 1.34 figli per donna, questa mamma di Centro Valle Intelvi, in provincia di Como, rappresenta un’eccezione più unica che rara. Il suo primo bimbo l’ha avuto a 22 anni, ma poi non si è più fermata. Undici figli in sedici anni: una media invidiabile, ma quella di Claudia sotto questo punto di vista è una famiglia d’altri tempi.

Claudia, la mamma dei record: "Ma non è sempre tutto rose e fiori"

Lei casalinga, lui consulente informatico, Claudia e Diego si sono sposati 17 anni fa. "Accogliamo la vita come un dono, non facciamo calcoli e non ci siamo prefissati un numero di figli - dice la donna al Corriere della Sera -. Non è stato un peso per me rinunciare al lavoro". Certo, con una famiglia così numerosa "non è sempre tutto rose e fiori "e "i momenti difficili ci sono", ma "si affrontano in coppia e si superano ed è sempre una gioia ritrovarci uniti".

"Non ci fermiamo qui"

Giuditta ha tre giorni di vita e dieci fratelli e sorelle, 7 maschi e 3 femmine, dai 2 ai 16 anni. Ma Claudia un pensierino al prossimo figlio lo sta già facendo: "Non ci fermiamo qui".