Sola con tre figli minori, uno invalido: "Ma il Comune mi sgombera dal residence"

"Il 27 dicembre si sono presentati i vigili e mi hanno comunicato che entro una decina di giorni verranno a sgomberarmi": ha la voce tremolante Veronica, mamma di quattro figli, di cui tre minori di 13, 11 e 7 anni, e nonna di un neonato di tre mesi e mezzo, quando deve spiegare che tra meno di una settimana potrebbe ritrovarsi senza un tetto sotto cui vivere. Come spiega Ylenia Sina su RomaToday, la donna sperava di lasciare il residence in cui ha vissuto per 10 anni, nel quartiere Alessandrino, a Roma, per trasferirsi in una casa popolare.

I 61 punti accumulati in oltre dieci anni di attesa l'hanno fatta schizzare in alto in graduatoria, ad un ottavo posto così vicino alla fine di un calvario abitativo che dura ormai da oltre 20 anni. Ma Veronica, da accertamenti del Comune, è risultata "utilizzatore" di una casa popolare nella zona di Torre Gaia. È saltato così il diritto a godere dell'assistenza alloggiativa che ha avuto per 12 lunghi anni. Il dipartimento Politiche Abitative del Comune di Roma, si legge nella comunicazione, ha disposto lo sgombero immediato.

Nel 2013, c'era l'amministrazione Marino, il Comune ha avviato il progetto di chiusura dei Centri di assistenza alloggiativa temporanea, che da soluzione temporanea hanno accolto a prezzi esorbitanti migliaia di persone anche per oltre quindici anni. Tra un intoppo e l'altro il piano si è trascinato fino ad oggi con l'amministrazione Raggi che ha confermato la chiusura di tutte le strutture, nelle quali vivono ancora circa 1400 famiglie, entro il 2018. Ma le assegnazioni tramite buono casa, il contributo comunale per l'affitto privato, procedono a rilento. E il bando per reperire 800 alloggi dove trasferire le famiglie più povere ne ha racimolati solo 100. Intanto proseguono a tappeto i controlli sulla posizione di quanti vivono ancora nelle strutture.