Mancia al ristorante, ecco quando va lasciata

È “obbligatorio” lasciare la mancia? E quanti soldi lasciare insieme al conto? Come spiega l’Unione nazionale consumatori, in Italia non esistono regole precise ma, di solito, se si è soddisfatti del servizio è buona educazione lasciare ai camerieri una cifra extra (a patto di poterselo permettere).

Altrove però non funziona sempre così, dunque per non incappare in figuracce è meglio sapere come comportarsi. Iniziamo col dire che un po’ dovunque è meglio evitare di lasciare monetine da 1, 2 o 5 centesimi: probabilmente non saranno gradite. Occhio invece agli Stati Uniti: qui la mancia viene considerata un obbligo (lo stipendio dei camerieri dipende per buona parte da questa entrata) e il suo valore oscilla tra il 15 e il 25% del conto.

Come funziona la mancia in Europa

E nel resto d’Europa? In Spagna e Portogallo potete cavarvela con il 5-10% del conto, ma se cenate in un locale particolarmente economico potete anche evitare di lasciare mance. In Francia, scrive ancora l’Unc, “ci sono locali in cui il servizio è compreso nel conto (in genere si tratta del 15% del totale). Nei posti in cui la mancia non è invece prevista, si possono lasciare sul tavolo tra i 2 euro e il 10-15% del conto”.

Anche nel Regno Unito in alcuni locali la mancia è indicata nel conto alla voce “service fee”; se dovesse mancare potete cavarvela arrotondando un po’ il conto o lasciando il 10% del totale. In Germania e Austria funziona un po’ come da noi: nessun obbligo, sta alla discrezione del cliente decidere o meno se lasciare un extra per il servizio. Di solito comunque “è buona norma arrotondare il conto aggiungendo il 5-10% del totale sia nei locali di ristorazione che al termine di una corsa in taxi”.