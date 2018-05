Mancini sarà il prossimo ct dell'Italia: manca solo l'annuncio

Roberto Mancini, attuale tecnico dello Zenit, sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. L'ex allenatore di Inter, Lazio, Fiorentina e City ha incontrato ieri i vertici dell Figc con cui ha trovato l'accordo per la conduzione degli azzurri.

Da quanto riporta il sito SportMediaset, manca soltanto l'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare dopo la rescissione con il club russo, con cui ha ancora due anni di contratto. L'addio è previsto per il prossimo 13 maggio, mentre il debutto sulla panchina azzurra dovrebbe arrivare il 28 maggio, in occasione dell'amichevole tra Italia e Arabia Saudita.

Quindi sarà Mancini a guidare la Nazionale alla prossima Nations League, la nuova Champions per squadre nazionali, che inizierà il prossimo 6 settembre e che vede l'Italia nel girone con Portogallo e Polonia. Il Mancio dovrà portare anche gli azzurri alla conquista della qualificazione per gli Europei 2020 e poi per i Mondiali in Qatar del 2022.