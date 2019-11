Mangia pollo poco cotto e rimane paralizzato: ora il lieto fine

Il prossimo 8 dicembre parteciperà ad una corsa benefica. E' la fine di un incubo per Richard Jackson, tornato a camminare dopo un anno di riabilitazione. L'uomo, 39enne di Brighton, era rimasto paralizzato dal collo in giù dopo aver mangiato carne di pollo poco cotta. Ora, dopo la ripresa, è intenzionato a celebrare il recupero della mobilità correndo per raccogliere fondi a favore della clinica che si è presa cura di lui.

Mangia pollo poco cotto e rimane paralizzato: la storia di Richard

"Ho sviluppato un lieve avvelenamento da cibo con pollo poco cotto - racconta oggi l'uomo -. Il problema è che questo ha scatenato una rara quanto grave malattia autoimmune, lasciandomi paralizzato". Richard Jackson non sa con precisione quando e dove abbia ingerito il boccone che lo aveva ridotto su una sedia a rotelle. Quando ha avuto i primi sintomi era reduce da un viaggio a Londra, dove aveva mangiato in locali diversi. Fatto sta che, dopo i problemi intestinali, ha avuto difficoltà a muovere le braccia e per questo si è recato al St Richard's Hospital di Chichester. Poi l'ulteriore aggravamento, fino a perdere la capacità di deglutire e muovere le gambe. E' stato in coma farmacologico per diversi giorni.

Il batterio "Campylobacter" è la prima causa di intossicazione alimentare nel Regno Unito. I sintomi si manifestano dai due ai cinque giorni dopo il pasto "incriminato", ma di solito non si hanno gravi conseguenze. Nel caso di Richard, l'intossicazione alimentare aveva portato il sistema immunitario ad attaccare il suo midollo spinale. Dopo il periodo difficile e la lunga riabilitazione in una clinica specializzata, oggi l'uomo ha ripreso a camminare e vuole celebrare la sua rinascita partecipando nei prossimi giorni ad una corsa benefica con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della clinica che si è presa cura di lui.