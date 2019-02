Migranti, mani che affogano in piazza: installazione artistica "contro" Salvini

Non è una novità assoluta. A piazza dei Mirti, a Roma, l'installazione anti-Salvini: decine di braccia 'affogano' sull'asfalto. Un'opera che porta la firma del collettivo 'Arte resistente', e che arriva nella Capitale dopo aver fatto tappa in altre località del centro Italia nelle scorse settimane.

Piazza dei Mirti: "Nell'indifferenza muore la nostra umanità"

"Nell'indifferenza muore la nostra umanità. Nella paura annega la nostra solidarietà. Il nostro naufragar c'è dolce in questo mare?". E' questo il messaggio che da questa mattina abitanti di Centocelle e passanti leggono passando nella piazza.

Centocelle, l’installazione con le mani che affogano

Decine di mani che emergono dall'asfalto, come fosse il mare. Mani di cartone su bottiglie di plastica, braccia che invocano aiuto.

Le 'Mani che affogano' rientra nell'opera itinerante 'Mediterraneo' che il collettivo ha fatto nascere come forma di opposizione alle politiche del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Una vera e propria 'installazione politica', nata in Abruzzo con l'obiettivo che possa però moltiplicarsi in tutta Italia, tanto che sulla pagina Facebook di 'Arte resistente' è stato pubblicato anche un video tutorial per spiegare come replicare le 'Mani che affogano' nella propria città, in caso ci sia qualcuno interessato a farlo.

Una protesta silenziosa e civile contro la politica del governo legastellato verso migranti e ong. L'installazione nelle località precedenti è stata rimossa dalle forze dell'ordine. Probabile che accada anche a Centocelle.