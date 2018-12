Mannoni vs Berlinguer, dopo lo sfogo la proposta drastica: "Sfumate il programma"

"Dieci minuti di ritardo. Che facciamo, andiamo in onda? Che dite? Lo chiedo ai nostri ospiti, siete voi che avete aspettato dieci minuti. Se voi mi dite no io chiudo e vado a casa". Così qualche giorno fa il conduttore di Rai Tre Maurizio Mannoni ha aperto la trasmissione Linea Notte. Destinataria dello sfogo la collega Bianca Berlinguer, colpevole a suo dire di aver sforato i tempi. Il giornalista ha poi rincarato la dose sul finale di trasmissione: "Andiamo dai colleghi delle sedi regionali molto in ritardo. Voi che siete in tanti protestate, non lasciate sempre solo me a protestare contro gli sforamenti".

Non è la prima volta che Mannoni si lamenta degli sforamenti della Berlinguer. Intervistato da Veronica Marino per AdnKronos, il giornalista lancia una proposta: "Bisognerebbe ripristinare ciò che accadeva prima quando i programmi, in caso di sforamento dell'orario, si sfumavano. Ed era il responsabile di palinsesto a dare l'ordine di andare a nero. E' accaduto anche a me, quando conducevo 'Ultimo minuto' il sabato sera in prima serata, di venire sfumato".

Il giornalista non rinuncia a lanciare un’altra frecciata alla collega: "Ci sono degli sforamenti che sono comprensibili – dice -, perché è accaduto qualcosa, c'è stata una emergenza, ma quando si fanno altri due giri di domande ad ospiti che sono lì da due ore, non se ne comprende la necessità. E sembra esserci, piuttosto, l'intenzione di farlo in modo programmato perché si valuta che possa avere un impatto positivo sullo share".