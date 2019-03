Si trancia la mano con una sega circolare per truffare l'assicurazione

La polizia in Slovenia ha accusato una donna di essersi volontariamente mozzata una mano, con l'aiuto dei familiari, con una sega circolare per truffare l'assicurazione. E' la Bbc a riportare i dettagli della vicenda. I sospettati avevano recentemente stipulato un'assicurazione contro gli infortuni, secondo gli inquirenti. La giovane donna, 21 anni, e un parente sono stati arrestati e rischiano otto anni di prigione, in caso di condanna.

Si mozza la mano per tentare di truffare l'assicurazione

La famiglia avrebbe tentato di intascare 400mila euro di risarcimento oltre a pagamenti mensili di 3mila euro al mese dall'assicurazione. Altri due membri della sua famiglia erano stati fermati in un primo momento, per poi essere rilasciati. I familiari avevano portato la ragazza all'ospedale sostenendo che si era tagliata segando rami. La polizia riferisce che il gruppo aveva deliberatamente tagliato la mano della donna al di sopra del polso nella loro casa della capitale Lubiana.

La mano è stata ricucita con un delicato intervento