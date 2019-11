La terribile fine del turista scomparso: la sua mano trovata nello stomaco di uno squalo

La mano di un turista scozzese di 44 anni è stata trovata nello stomaco di uno squalo tigre catturato al largo dell’isola di Reunion, dipartimento francese nell'Oceano indiano. Stando a quanto scrive la tv locale Réunion La 1ère, l'uomo - di cui non si conosce il nome - era scomparso sabato mentre faceva snorkeling. La moglie avrebbe identificato la sua fede nuziale recuperata durante l’autopsia dello squalo. Del resto del cadavere tuttavia non è stata trovata traccia.

Non è chiaro se il 44enne sia stato attaccato ed ucciso dall’animale o se sia invece morto per annegamento. Fatto sta che il predatore si è parzialmente cibato del suo corpo.

Reunion, mano di un turista trovata nello stomaco di uno squalo

L'uomo si era allontanato per fare snorkeling. Non vedendolo tornare a riva la moglie ha chiamato i soccorsi, ma nonostante l’importante dispiegamento di mezzi il turista non era stato trovato.

Lo squalo è stato catturato tra lunedì e martedì insieme ad altri quattri esemplari della stessa specie, a circa 6 km dalla laguna de La Saline dove il 44enne era stato visto per l’ultima volta. A trovare i resti dello sfortunato turista sono stati i ricercatori del 'Centre de Sécurité Requin' che hanno immediatamente avvertito le autorità.

Dove si trova l'isola di Reunion: mappa