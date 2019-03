Un mese dopo l'agguato, Manuel Bortuzzo torna in piscina: "E' il suo mondo"

A poco più di un mese dalla notte in cui rimase ferito alla schiena da un colpo di pistola, Manuel Bortuzzo è pronto a tornare in piscina. Il 18enne trevigiano, rimasto paralizzato dopo l'agguato in piazza Eschilo a Roma dello scorso 3 febbraio, sta bruciando le tappe della riabilitazione.

Oggi rientrerà in acqua, assistito dai medici e dai fisioterapisti specializzati del centro Santa Lucia, in via Ardeatina a Roma, dove è già stato sottoposto a sedute di fisioterapia e altri trattamenti con l'ausilio di macchinari all'avanguardia.

"Se gli togli le gambe e gli togli pure l’acqua, allora è finita", ha detto papà Franco al Messaggero. "La piscina è il suo mondo, abbiamo scelto la clinica Santa Lucia proprio perché c’è una vasca di 25 metri, per lui è troppo importante tornare a nuotare"

Dalla notte del 3 febbraio sorso, quando Manuel è rimasto ferito in un agguato compiuto da due balori, che hanno poi ammesso di aver sbagliato persona, Manuel ha dimostrato ogni giorno di non voler mollare e l'idea di tornare in acqua, il suo mondo, è stata un chiodo fisso per lui fin da quando era ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Camillo, appena uscito dal coma farmacologico.