Omicidio Isabella Noventa, Manuela Cacco "picchiata da due detenute"

Manuela Cacco sarebbe stata picchiata in carcere. Detenuta nel carcere veneziano femminile della Giudecca, la tabaccaia 55enne, condannata per l'omicidio di Isabella Noventa, sarebbe stata violentemente aggredita da due compagne di cella. La donna avrebbe detto al suo legale di avere intenzione di procedere con una denuncia per violenza privata.

Come racconta oggi il Gazzettino, non risulta che la Cacco abbia chiesto un trasferimento. Nel 2017 l'ex tabaccaia era caduta in carcere, rompendosi un ginocchio, e per sottoporsi al conseguente intervento operatorio era stata trasferita nel carcere veronese, dove però aveva rifiutato di restare.

Tra un mese, il 18 luglio, inizierà il processo d'Appello: Cacco punta a un ulteriore sconto di pena, dopo quello ottenuto dopo aver scelto il rito abbreviato.

Manuela Cacco è stata condannata a sedici anni e dieci mesi di reclusione per omicidio volontario premeditato, soppressione di cadavere, simulazione di reato e stalking nei confronti dell’impiegata di Albignasego. Insieme a lei sono stati condannati a trent’anni i fratelli Freddy e Debora Sorgato.

Il cadavere di Isabella Noventa non è mai stato recuperato.