C'è anche il campione Nba sulla Open Arms: "Mi sono messo a disposizione"

Il centro dei Memphis Grizzlies (Nba) Marc Gasol, uno dei cestisti più forti d'Europa e uno dei non molti ad essersi imposto ad altissimo livello anche oltreoceano, ha deciso di trascorrere parte delle vacanze estive proprio come l'anno scorso. A bordo di una nave nel Mediterraneo, cercando di salvare più vite di migranti possibili. Non lo sapeva quasi nessuno, Gasol non ha certo bisogno di farsi pubblicità. C'è anche lui sulla nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms. La foto in cui Gasol dà una mano per trasferire a bordo Josepha sta facendo il giro del mondo.

"Frustrazione, rabbia e impotenza. E' incredibile come tante persone vulnerabili siano abbandonate alla morte in mare. Profonda ammirazione per questi che chiamo i miei compagni di squadra in questo momento" scrive il giocatore catalano su Twitter. Ai giornali catalani Gasol ha poi raccontato quei drammatici momenti: "L'abbiamo salvata, caricata a bordo della barca e poi sulla nave, dove i medici le hanno prestato le prime cure. Era scioccata, spaventata, Le abbiamo detto che l'avremmo aiutata".

Frustración, rabia y mucha impotencia. Increíble que se abandonen personas en medio del mar. Admiración profunda para los que estos días son mis compañeros de equipo @openarms_found pic.twitter.com/9pavXHCCBV — Marc Gasol (@MarcGasol) 17 luglio 2018

"Perché sono qui? La fotografia che nel 2015 ha fatto il giro del mondo, quella del piccolo Aylan Kurdi, morto in un naufragio sulle rive della Turchia, mi ha provocato un senso di rabbia. A quel punto per me era chiaro che tutte le persone devono fare la loro parte per far sì che queste cose non accadano più. È stato allora che ho incontrato la gente di Open Arms".

"Mi hanno fatto capire - continua - che è una realtà drammatica in cui vivono molti bambini in tutto il mondo. Per me è stato uno shock. Così mi sono messo a disposizione. Ammiro le persone delle Ong, che hanno messo a disposizione loro risorse economiche, logistiche, personali per aiutare i disperati.

"Ammiro chiunque fa qualcosa, senza aspettare che gli altri lo facciano"

Chi è Marc Gasol

Marc Gasol ha un contratto da quasi 25 milioni di dollari all'anno con i Grizzlies. È il fratello minore di Pau Gasol. Centro di 216 centimetri, gioca in Nba dal 2008. Negli anni ha dimostrato di non essere "solo" il fratello di Pau (campione Nba con i Lakers di Kobe Bryant), ma uno dei giocatori più forti della lega.