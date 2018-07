L'operazione alla spalla, "i polmoni aggrediti e il rischio per l'aorta": la malattia di Marchionne

Come sta Sergio Marchionne? Dalla Svizzera non arrivano notizie ufficiali sull'ex numero uno di Fca. Il riserbo è massimo. Di certo, però, c'è che le condizioni di salute del manager di Chieti sono "stabili e irreversibili". Ancora nessuna nota ufficiale è stata emessa dal Lingotto o dall'ospedale universitario di Zurigo presso il quale Marchionne è ricoverato in terapia intensiva. E nemmeno una smentita, però, è arrivata alla lettera di ieri da parte dell'ex legale degli Agnelli, Franzo Grande Stevens, al Corriere della Sera. Lettera (qui il testo) nella quale si fa riferimento alla incapacità del manager "di sottrarsi al fumo continuo delle sigarette" e che ha alimentato le ipotesi circa una malattia oncologica che avrebbe aggredito Marchionne alla parte alta dei polmoni.

In questi giorni si è parlato anche di "coma", "terapia intensiva" e di "gravi complicazioni". Dunque, che cosa è successo? Come riferisce ancora il quotidiano di via Solferino, alcune persone vicine all'entourage dell'italo-canadese avrebbero parlato di "un tumore alla parte apicale del polmone". Ipotesi che si sposerebbe con quanto detto finora a livello ufficiale, vale a dire di un intervento alla spalla - unica informazione ufficiale arrivata da Fiat Chrysler - che avrebbe avuto inattese e tragiche conseguenze. Quel tipo di tumore polmonare, scrive il Corriere della Sera, causa forti dolori proprio alle spalle: esperti di oncologia sottolineano che intervenire chirurgicamente significa mettere in conto la possibilità di una lesione all'aorta e, dunque, anche al cervello. Insomma, questa potrebbe essere un'ipotesi in grado di spiegare cosa sia accaduto a Marchionne.

Un'ipotesi, senza alcuna conferma, che contemplerebbe sia "l'operazione alla spalla" sia il "coma irreversibile" mai smentito. L'unico punto fermo lo ha messo John Elkann, dicendo che le condizioni di Marchionne "non gli permetteranno di rientrare in Fca".