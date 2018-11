Si licenziò per entrare in Parlamento, ora l'ex deputato Pd cerca lavoro e manda cv in giro

Tra i 119 partecipanti a un concorso per due posti di istruttore amministrativo alla Provincia di Piacenza c'è anche Marco Bergonzi, ex deputato del Partito Democratico. Nel 2013 si era licenziato per poter entrare alla Camera ma poi, con la mancata rielezione in Parlamento, è rimasto senza lavoro. Da qui la decisione di presentarsi al concorso. "Ho poche chance, ma ci provo lo stesso", dice oggi a Concetto Vecchio di Repubblica.

Alle politiche del febbraio 2013 risultò il primo dei non eletti e subentrò poi a ottobre al posto di Federica Mogherini, promossa Alto rappresentante per gli affari esteri. Quattro anni dopo, nuove elezioni e ancora una volta Bergonzi si è ritrovato primo tra i non eletti e disoccupato, così ha iniziato a mandare curriculum in giro.

Valeva la pena lasciare quel lavoro per entrare in politica? “Lo rifarei domani mattina. Ora avrei sei anni di anzianità aziendale in più, ma sarei infinitamente meno ricco come vissuto. Ero in aula il giorno che venne eletto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’emiciclo pieno come un uovo. Una grande solennità. L’applauso dopo l’elezione. Sono momenti che non si dimenticano per chi ama, come me, la politica”

Che lavoro cerca? “Un posto come responsabile della logistica, orientato agli acquisti, o un impiego di relazioni istituzionali. Ho sempre retto responsabilità. Non è facile rientrare alla mia età", dice. Ma niente reddito di cittadinanza: "Sono contrario".