"Travaglio direttore del Tg1": il sogno del Movimento 5 stelle

Più che di progetto trattasi di "sogno" per i Cinque stelle: "Marco Travaglio direttore del Tg1". Il direttore del Fatto piace - non è un segreto - all'anima ortodossa del Movimento 5 stelle capeggiata da Fico.

Movimento 5 stelle e Lega secondo il Giornale hanno idee molto chiare per quel che riguarda la tv pubblica: "Il fortino dei tre anni dell'era renziana diventa ora terra di conquista per pentastellati e leghisti. Una guerra che per ora fa registrare posizionamenti e minacce"-

La poltrona di direttore del telegionale del primo canale è la più ambita: val più di un ministero, secondo un vecchio detto che circola tra gli addetti ai lavori.

Matteo Salvini gradirebbe una promozione dell'attuale vicedirettore Gennaro Sangiuliano, filo-Putin e vicino alle posizioni del Carroccio. Luigi Di Maio dal canto suo ha affidato il dossier Rai ai giornalisti-deputati Emilio Carelli e Gianluigi Paragone.

Il sogno dei "duri e puri" del M5s porta al nome di Marco Travaglio, mentre l'ala vicina a Di Maio punterebbe su Gianluigi Nuzzi ed Enrico Mentana.