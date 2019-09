Travaglio "benedice" il governo Pd-M5s: i suoi 10 buoni motivi per il Conte bis

Qualcuno nutre dubbi sull'opportunità di far nascere il nuovo governo Pd-M5s guidato da Giuseppe Conte. Tra questi non c'è di sicuro Marco Travaglio. Nell'editoriale sul "suo" Fatto Quotidiano spiega in dieci punti il perché dei sì al governo.

"I 5Stelle sono nati come coscienza critica del centrosinistra - è il primo - Nel 2007, al V-Day, Grillo e Gianroberto Casaleggio sfidarono il Pd a opporsi davvero al berlusco-leghismo e a cambiare registro, cancellando le leggi-vergogna e sposando legalità e ambiente. Portarono le loro proposte a Prodi, non a B. e Bossi. E Grillo si iscrisse al Pd per candidarsi alle primarie, non a FI o alla Lega. Ora, 12 anni dopo, il Pd cambia idea e tende la mano. Grillo l'ha subito afferrata. Perché i 5Stelle dovrebbero respingerla?"

Governo, Marco Travaglio dice sì al Conte bis

"Il programma del Conte-2 include le bandiere storiche M5S - al numero 2 - alt a nuovi inceneritori e trivelle, revisione delle concessioni autostradali, infrastrutture eco-compatibili, investimenti in green economy, riforma Bonafede della giustizia, pene più alte agli evasori, salario minimo, taglia-parlamentari. Bandiere stracciate da Salvini e accettate dal Pd. Perché dire No a se stessi e alla propria storia?" Al terzo punto della 'lista' c'è poi: "Conte può restare premier solo con il governo M5S-centrosinistra. E merita di restarci" mentre al 4 "Salvini e B. vedono il governo giallo-rosa come il fumo negli occhi: due ottime ragioni per farglielo trovare subito".

Al quinto c'è "Zinga (che) non voleva Conte premier nè Di Maio ministro e chiedeva un solo vicepremier Pd, poi ha ceduto su tutti e tre i punti. Di Maio ha rinunciato a Palazzo Chigi, ricompattando un movimento in rotta e a rischio di estinzione. E recuperando Grillo in prima linea. Se vincesse il No, i gruppi parlamentari si spaccherebbero, Conte andrebbe a casa e Salvini avrebbe ciò che vuole: voto, vittoria e 'pieni poteri'.

Poi al sesto punto si legge: "Le due alternative al governo Conte-2 sono peggiori: elezioni, cioè governo Salvini-Meloni-B., che cancellerebbe Reddito, dl Dignità, Anticorruzione, blocca-prescrizione e reato di abuso d'ufficio e ripartirebbe con inceneritori e trivelle; nuovo Salvimaio, che coprirebbe i 5Stelle di ridicolo e servirebbe a Salvini per tradirli di nuovo e/o per finire di mangiarseli". "L'unica opzione migliore, per un iscritto, è un monocolore M5S. Mission impossible - punto 7 - dovrebbe superare il 40%. Questo Parlamento è grillino al 33%: il prossimo mi sa di no".

"Un Pd così sbiadito è un alleato meno insidioso della Lega"

"Un Pd così sbiadito e diviso - è questo l'ottavo motivo del sì di Travaglio - senza leader nè slogan forti, è un alleato meno insidioso e concorrenziale del monolite Salvini". Punto 9:

"Le coalizioni tra diversi sono sempre rischiose. Ma forse, dopo la cura Salvini, il M5S ha comprato mutande di ghisa per non farsi fregare".

All'ultimo, decimo, punto "Fino a un mese fa Salvini era sempre tra i piedi e in prima pagina. Ora sfugge ai radar. Chi lo rivuole in copertina?". In ogni caso Travaglio non voterà: "Non avendo mai avuto tessere, non ho il problema del voto su Rousseau".