Maria compie 107 anni, è festa grande: "Gesù si è dimenticato di me"

Che tempra, Maria Aresti! Oggi la nonnina di Sanluri, nel Medio Campidano, compie 107 anni. Maria è nata il 25 gennaio 1912. In tanti oggi la festeggiano: non solo i parenti, ma anche numerosi concittadini. All'Unione Sarda la nipote Manuela racconta che "sorprende tutti con la sua lucidità, racconta episodi lontanissimi, ed è sempre prodiga di buone parole. Tutte le notti prima di dormire recita le preghiere in sardo e non manca di dare buoni consigli a chi la va a trovare".

Maria ha perso il marito 32 anni fa: nella sua lunga vita ha avuto in sette figli, tre dei quali sono deceduti. Tanti momenti lieti e alcuni grandi dolori, come le morti della giovane sorella a soli 35 anni, e del fratello a 39 anni. Ha vissuto due guerre ed è solita scherzare dicendo: "Gesù si è dimenticato di me".