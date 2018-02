Aggressione a una giornalista del Tg1: stava intervistando la moglie di un boss

Maria Grazia Mazzola, una giornalista inviata del Tg1, ha subito un'aggressione nella giornata di venerdì 9 febbraio, mentre si trovava a Bari. Secondo quanto riporta BariToday, la cronista si trovava nel quartiere Libertà per un'intervista alla moglie di un boss. Mazzola è stata quindi portata al pronto soccorso del Policlinico: in ospedale è giunto anche il procuratore della Repubblica, Giuseppe Volpe. In mattinata, l'inviata del Tg1 aveva partecipato all'evento organizzato all'Oratorio Salesiani del Redentore a cui ha preso parte anche Don Ciotti.

L'episodio è stato stigmatizzati da Michele Laforgia, avvocato e candidato alla Camera per LeU: "Dobbiamo reagire, subito - ha affermato -. Dobbiamo essere accanto ai cittadini onesti e pacifici del quartiere Libertà, rompere l’assedio criminale, garantire l’incolumità di chi vive e lavora nelle periferie. Domenica mattina saremo tutti al Redentore".