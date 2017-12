Via libera in California alla vendita di marijuana a scopo ricreativo

Via libera dall'1 gennaio in California, lo stato più popoloso degli Usa, all'utilizzo della marijuana a scopo ricreativo. Si prevede un fatturato annuo pari ad almeno 7 miliardi di dollari e un miliardo di entrate fiscali.

Il disco verde era giunto con il referendum svoltosi nel 2016, ma l'utilizzo terapeutico della cannabis era già consentito dal 1996. La vendita è permessa soltanto ai maggiori di 21 anni e l'acquisto massimo è fissato in 28,3 grammi per volta.

Negli Stati Uniti l'uso ricreativo della marijuana è consentito anche in Alaska, Colorado, Nevada, Oregon e nello stato di Washington. Nel Maine è consentito il possesso per uso personale, ma non è stata autorizzata l'apertura di appositi negozi per la vendita legale come negli altri stati. In Massachusetts la legalizzazione partirà da luglio.