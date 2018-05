La marijuana? Ora la si acquista al supermercato

Nei Lidl in Svizzera si può comprare anche la marijuana, seppure quella light. La catena di supermercati tedesca ha iniziato a mettere in vendita anche pacchetti di sigarette alla cannabis.

Tutto perfettamente legale perché, secondo quanto prescritto dalle leggi del Paese, il prodotto contiene meno dell'1 per cento di Thc, il principio psicoattivo, ma ha un'alta concentrazione di Cbd, il cannabidiolo che viene utilizzato per calmare gli effetti dell stress, dell'ansia e anche della sclerosi multipla.

In Italia la marijuana per essere legale può contenere THC fino a un massimo dello 0.6%. Il quantitativo ammesso nella marijuana in arrivo nei discount italiani della catena, è dello 0,2%.

Un pacchetto di "canne" costa tra i 15 e i 17 euro

Come precisa Il Salvagente, i pacchetti sono in vendita accanto a sigarette e sigari presso le casse e sono solo per le persone di età superiore ai 18 anni.