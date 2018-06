Marina La Rosa ricorda: "Casalino voleva fare politica fin dai tempi del GF"

Rocco Casalino è uno degli uomini chiave del Movimento 5 stelle, ora più che mai sotto i riflettori. In un'intervista al Corriere della Sera, la sua ex collega della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, ricorda che Casalino ha sempre voluto fare politica.

"Lui era laureato in ingegneria, era intelligente e già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. Chapeau", dice, mentre ricorda come ancora oggi, a distanza di anni, l'aver partecipato al reality show all'epoca condotto da Daria Bignardi venga visto come uno stigma.

"Come se l’aver fatto un reality significa che non vali niente. Ma perchè? Anche lui ne soffre. Me lo ha detto quando ci siamo sentiti, anche di recente", spiega amareggiata.