Addio al "padre coraggio" che chiedeva giustizia per il figlio ucciso dalla ‘ndrangheta

E’ morto per un male incurabile nel tardo pomeriggio di lunedì a Siderno Mario Congiusta, papà di Gianluca, il giovane imprenditore ucciso la sera del 24 maggio 2005. Per 13 lunghi anni ha condotto una infinita battaglia per sapere la verità sull’omicidio del figlio. Chi l'ha conosciuto, non potrà dimenticare la tenacia, il coraggio di un padre che chiedeva giustizia per il figlio ucciso dalla ‘ndrangheta.

Per l'omicidio di Gianluca Congiusta il boss Tommaso Costa era stato condannato all'ergastolo in appello ma ad aprile la Cassazione aveva annullato la sentenza, riconoscendolo colpevole solo di associazione mafiosa e non dei colpi di lupara che posero fine alla vita dell'imprenditore calabrese. A quel punto Mario Congiusta aveva riconsegnato la tessera elettorale: "Mi sento un cretino - diceva - perché ho perso 13 anni della mia vita credendo nella giustizia".

Gianluca Congiusta trovò la morte a soli 32 anni perché si era opposto al pizzo che la cosca di Siderno voleva imporre al suo futuro suocero. Il Fatto Quotidiano racconta: